En el marco de una causa por apropiación indebida, la camioneta fue trasladado al corralón municipal de Rada Tilly.

Recuperan una VW Tiguan que tenía pedido de secuestro desde abril

Personal de la División Sustracción Automotores y Planta Verificadora recuperó este miércoles por la tarde una camioneta que registraba un pedido de secuestro activo, durante un procedimiento preventivo realizado en Comodoro Rivadavia.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Chile al 65, donde los efectivos identificaron una Volkswagen Tiguan y procedieron a verificar la documentación y los datos registrales del rodado.

Tras la consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro vigente desde el 14 de abril de 2026, en el marco de una causa judicial por apropiación indebida.

Según informaron fuentes policiales, ninguna persona se presentó en el lugar para acreditar la tenencia legítima de la camioneta, por lo que se dispuso su secuestro inmediato.

La unidad fue trasladada y quedó depositada en el corralón municipal del Distrito Rada Tilly, a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continuará con las actuaciones correspondientes.