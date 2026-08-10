Declaran culpable al hombre que mató a su hermano en 2025

Lo decidió un jurado popular y por ello Luis Francisco Álvarez espera ahora la condena por el fraticidio.

Concluyó el viernes la recepción de la prueba, testimonial y documental, y se escucharon los alegatos finales de las partes. En este marco, el fiscal Facundo Oribones consideró probada tanto la materialidad, como la autoría del hecho ocurrido en febrero de 2025, por lo cual solicitó al jurado que lo declare penalmente responsable del mismo, es decir culpable de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

En contraposición, las defensoras en su alegato de clausura postularon que la fiscalía no iba a poder probar la intensión de matar de su asistido, por lo cual solicitaron que se lo condene por “homicidio culposo”.

Seguidamente el juez técnico dio las instrucciones finales al jurado y éste se retiró a deliberar, donde decidió que el disparo había sido accidental y declaró a Luis Francisco Álvarez culpable de “homicidio culposo”.

El hecho juzgado ocurrió el 23 de febrero de 2025, aproximadamente a las 3:25 horas en una vivienda ubicada sobre avenida Huergo al 4500, donde Luis Francisco Álvarez compartía bebidas alcohólicas junto a sus hermanos y un primo.

La hipótesis fiscal sostiene que, en un momento de la reunión y sin mediar provocación, el imputado extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola de color negro y efectuó un disparo dirigido a la cabeza de su hermano Fabián Andrés Álvarez, quien se encontraba sentado en un sofá.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Regional, aunque ingresó sin signos vitales. De acuerdo con la autopsia, la causa del fallecimiento fue un traumatismo encéfalo craneano producido por un disparo de arma de fuego.

La fiscalía sostuvo además que el imputado se retiró del lugar inmediatamente después del hecho.

Actuó como juez técnico ante el jurado Ariel Tedesco; el Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo representado por el fiscal general Facundo Oribones, acompañado por la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán y la psicóloga del MPF Claudia Pis; en tanto que la defensa de Luis Francisco Álvarez fue ejercida por Vanesa Vera y Luciana Risso, defensoras públicas. Asimismo, se encontraban presentes en la sala familiares de la víctima asistidos por dos profesionales del SAVD.