Juzgan a Luis Álvarez por el crimen de su hermano

Un jurado popular comenzó a analizar la causa por el homicidio de Fabián Andrés Álvarez. La Fiscalía sostiene que Luis Francisco Álvarez le disparó durante una reunión familiar, mientras que la defensa afirma que la acusación no podrá probar su responsabilidad.

Con la conformación de un jurado popular, este jueves comenzó en los tribunales penales del barrio Roca el juicio oral por el homicidio de Fabián Andrés Álvarez. En el banquillo de los acusados se encuentra su hermano, Luis Francisco Álvarez, señalado como autor del hecho ocurrido en febrero de 2025.

Durante la primera audiencia se impartieron las instrucciones iniciales a los integrantes del jurado, las partes presentaron sus alegatos de apertura y se inició la etapa de producción de prueba con la declaración de los primeros testigos.

Al exponer su teoría del caso, el fiscal general Facundo Oribones sostuvo que a lo largo del debate acreditará tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal del imputado.

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 23 de febrero de 2025, alrededor de las 3:25, en una vivienda ubicada sobre la avenida Huergo al 4500. Allí, Luis Francisco Álvarez compartía bebidas alcohólicas junto a sus hermanos y un primo cuando, según la hipótesis fiscal, extrajo una pistola de color negro y efectuó un disparo dirigido a la cabeza de Fabián Andrés Álvarez, quien permanecía sentado en un sofá.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde ingresó sin signos vitales. La autopsia estableció que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano provocado por un disparo de arma de fuego. Para la Fiscalía, tras el ataque el imputado abandonó el lugar.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y atribuyó a Luis Francisco Álvarez la autoría del crimen.

Por su parte, la defensa pública planteó que la acusación no logrará demostrar con el grado de certeza requerido que el imputado haya efectuado el disparo. En ese marco, adelantó que, si al finalizar el juicio persiste una duda razonable, solicitará un veredicto absolutorio.

El debate es dirigido por el juez técnico Ariel Tedesco. La acusación está a cargo del fiscal general Facundo Oribones, junto a la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán y la psicóloga del Ministerio Público Fiscal Claudia Pis. La defensa es ejercida por las defensoras públicas Vanesa Vera y Luciana Risso. En la sala también estuvieron presentes familiares de la víctima, acompañados por profesionales del SAVD.