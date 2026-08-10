Un grave hecho de violencia de género movilizó a las fuerzas de seguridad en la localidad de Sarmiento durante la mañana del domingo.

Un hombre agredió a su pareja, se hirió en el abdomen y fue derivado a Comodoro

Una mujer logró escapar de su vivienda en el barrio Los Hornos tras ser agredida por su pareja al regresar de una fiesta.

Al intervenir la policía en el inmueble, hallaron al agresor con una severa herida de arma blanca en el abdomen, por lo que debió ser asistido y derivado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Un complejo y dramático episodio de violencia familiar requirió la urgente intervención de las autoridades policiales y sanitarias de la localidad de Sarmiento durante la mañana del domingo. El hecho se desencadenó alrededor de las 7:00 horas en un inmueble del barrio Los Hornos, ubicado en las afueras del casco urbano de la ciudad de los lagos.

La intervención se inició a partir del llamado desesperado de una mujer, quien solicitó presencia policial tras haber sido víctima de un ataque físico por parte de su pareja. Según se informó, el conflicto se inició al retornar a la vivienda luego de haber concurrido a una reunión social, momento en que el sujeto tornó su conducta sumamente violenta y comenzó a agredirla.

Ante el riesgo de sufrir lesiones de mayor consideración, la víctima logró zafarse del agresor, escapar corriendo del inmueble y refugiarse en la casa de un vecino del sector, desde donde se coordinó el pedido de ayuda al personal policial.

Al arribar la comitiva policial al domicilio para resguardar la escena y proceder a la contención de la situación, los efectivos constataron que el hombre presentaba una herida de gravedad en la zona del abdomen, la cual presuntamente se habría provocado él mismo en el lapso en que se quedó solo en el inmueble.

Dado el cuadro crítico que presentaba el sujeto, se requirió de inmediato la asistencia de los profesionales de la salud. Tras ser estabilizado en un primer momento en el nosocomio local de Sarmiento, la gravedad de las lesiones motivó su posterior traslado de urgencia hacia el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internado bajo observación médica.

Por su parte, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia penal correspondiente y recibir contención multidisciplinaria. En el caso se encuentra trabajando de manera conjunta personal de la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de turno para peritar la escena y determinar con precisión la mecánica de lo acontecido.