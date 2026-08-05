Facundo Moyano fue imputado por violencia de género, pero fue excarcelado

Candela Arizaga dijo que no fue golpeada ni encerrada, pero el gremialista continuará procesado.

Tras un escándalo vinculado al consumo de drogas, Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano (41), declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación inicial.

En las próximas horas, la influencer y modelo de 23 años sería entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un grupo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de alta vulnerabilidad.

En tanto, Moyano fue trasladado anoche desde la Unidad de Flagrancia Norte a la sede del Ministerio Público Fiscal que funciona en Balbín al 3500, donde fue indagado. El gremialista fue excarcelado, pero continuará procesado y deberá cumplir pautas fijadas por la Justicia para mantener la libertad. Entre esas medidas figura la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Arizaga declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes. También habló de que ‘alucinó’ y que por eso salió corriendo”, relataron fuentes al tanto de la declaración de la joven.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido “agredida por el señor Moyano”.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convalidó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

Tras la indagatoria, se decidió excarcelar a Moyano, pero seguirá imputado en la causa.

El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde se mantuvo una consigna policial. Ese allanamiento se concretó durante la tarde.

Fuentes con acceso al expediente aseguraron que Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.