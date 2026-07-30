Fue en el barrio Abel Amaya y el agresor amenazó con un arma blanca a la víctima y a los policías.

Irrumpió en la casa de su expareja y la amenazó con un machete

Un hombre de 41 años fue detenido este miércoles por la tarde en el barrio Abel Amaya, luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja y amenazarla con un machete. El procedimiento policial permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

El episodio se produjo alrededor de las 14:00 en una vivienda ubicada sobre la calle Código 480. La víctima, una mujer de 47 años, logró alertar a la Policía al advertir que el sujeto había irrumpido en el domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en el patio de la vivienda, dentro del sector del garaje. Al notar la presencia policial, reaccionó de manera agresiva: tomó un machete y comenzó a proferir amenazas contra la mujer y el personal interviniente, impidiendo el ingreso de los uniformados.

Frente a la situación, los efectivos privilegiaron el diálogo para evitar una escalada del conflicto. Tras varios minutos de negociación, lograron convencer al agresor de que depusiera su actitud. El hombre arrojó el arma blanca al suelo, salió del garaje por sus propios medios y fue inmediatamente reducido y detenido.

Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima recibió asistencia y fue acompañada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia penal y recibió el acompañamiento previsto para este tipo de casos.