La Noche de Pioneros vuelve con sabores, danzas y tradición en el Centro Cultural

La propuesta organizada por el Municipio junto a la Federación de Comunidades Extranjeras se desarrollará este sábado desde las 20, con entrada libre y gratuita. Participarán siete colectividades con gastronomía típica, música y espectáculos de danza.

El Centro Cultural será escenario este sábado de una nueva edición de la “Noche de Pioneros”, una propuesta que pone en valor la historia, las tradiciones y el aporte de las colectividades a la identidad de Comodoro Rivadavia. La actividad comenzará a las 20 horas con entrada libre y gratuita.

Impulsado por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, junto a Comodoro Turismo y la Federación de Comunidades Extranjeras (Fedecomex), el encuentro ofrecerá una versión reducida de la tradicional Feria de Colectividades que cada año se realiza en septiembre.

La programación incluirá música en vivo, danzas típicas y espacios gastronómicos a cargo de la Asociación Civil Residentes Chilenos, el Centro Gallegos, la Asociación Helénica “San Nicolás”, la Asociación Civil Irlandesa “Shiga Draoi”, la Asociación Polonesa “Dom Polski”, la Casa de Andalucía y el Centro Asturiano.

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La iniciativa busca fortalecer el perfil de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras y generar un espacio de encuentro entre distintas generaciones, donde las costumbres y expresiones culturales de los inmigrantes sigan vigentes.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de sostener este tipo de actividades al señalar que “seguimos trabajando en asentar las raíces de la comunidad” y remarcó que el acompañamiento a las colectividades resulta clave para preservar el patrimonio inmaterial de la ciudad.

Asimismo, sostuvo que la propuesta permite recrear el valor que tiene la Federación de Comunidades Extranjeras dentro de la comunidad y destacó que sus tradiciones forman parte de la historia local, por lo que consideró fundamental mantenerlas presentes en la memoria colectiva.

Por su parte, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, señaló que la continuidad de la “Noche de Pioneros” durante todo el año contribuye a consolidarla como un evento tradicional dentro de la agenda local. Además, indicó que la actividad coincidirá con otras propuestas programadas para el fin de semana, lo que favorece el movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.