Ceferino: dejan sin gas a cuatro familias en pleno invierno

Residentes de un condominio ubicado sobre Wilde al 2200 aseguraron que Camuzzi retiró los medidores por presuntas irregularidades.

Vecinos de un condominio ubicado sobre la calle Wilde al 2200, entre Malvinas y Pasaje Machado, denunciaron que cuatro familias quedaron sin servicio de gas luego de que personal de Camuzzi retirara los medidores tras una inspección vinculada a obras de renovación de la red.

Victoria Rasgido, una de las residentes afectadas, explicó que los trabajos comenzaron hace más de dos meses, cuando una cuadrilla contratada por la empresa inició el recambio de antiguas cañerías de gas por nuevas instalaciones.

“Queremos que la ciudadanía se entere de las cosas que hace Camuzzi. Este trabajo hace diez años que lo querían hacer y nunca lo hicieron”, expresó la vecina en diálogo con El Comodorense Radio.

Según relató, intentos previos de intervención habían quedado inconclusos. Incluso antes de la pandemia, personal de la empresa habría iniciado tareas en el lugar sin finalizarlas.

“Vinieron nuevamente, rompieron la vereda y les dije que no hasta tener la seguridad de que iban a revisar los caños. Se fueron y no volvieron más”, recordó.

Finalmente, una cuadrilla proveniente de Buenos Aires retomó los trabajos y avanzó con el reemplazo de la cañería. “Rompieron todo, encontraron el caño y ahora deben cambiarlo. Además, los medidores tienen que ser trasladados hacia la línea municipal”, explicó Rasgido.

Sin embargo, posteriormente inspectores llegados desde Neuquén realizaron una preinspección en las viviendas y detectaron presuntas deficiencias en las instalaciones internas.

“Nos dijeron que había pérdidas de gas. Yo les pedí que fueran tolerantes y nos dieran un plazo para regularizar la situación”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, el pedido no fue considerado y el martes se concretó el retiro de los medidores, dejando sin suministro a las familias que habitan el complejo.

“Somos cuatro familias y no preguntaron si hay niños o adultos mayores. No nos podemos quedar sin gas. Necesitamos una tregua para poder hacer las reparaciones. Hay viviendas muy antiguas y las falencias existen”, manifestó.

Entre las afectadas se encuentra una mujer de 81 años, quien expresó su preocupación por la falta del servicio en medio de las bajas temperaturas.

“Hace más de 50 años que vivo acá y nunca nos habían dicho nada. Tengo 81 años y no puedo estar sin gas. Esto no puede ser”, afirmó.

Los vecinos también cuestionaron la falta de respuestas por parte de la empresa distribuidora y reclamaron una solución que contemple la situación social de las familias afectadas.

“Yo no niego que las cañerías estén viejas, pero nunca se hicieron los cambios necesarios. Camuzzi tiene que dar explicaciones porque vamos a las oficinas y no obtenemos respuestas”, concluyó la vecina.