Se encuentra abierta la inscripción para estudiar cine en Comodoro

La Agencia Comodoro Conocimiento, dependiente de la Municipalidad, confirmó este jueves que se encuentra abierta la inscripción para ingresar a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), sede Comodoro Rivadavia, donde se dicta la carrera de Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales. La convocatoria, destinada a conformar la cohorte 2027, comenzó el pasado 20 de julio y permanecerá abierta hasta el 20 de agosto.

La ENERC, cuya institución de formación cinematográfica dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuenta en nuestra ciudad con la sede más austral del país, permitiendo que estudiantes de toda la región accedan a una formación pública, gratuita y de calidad. La carrera tiene una duración de tres años y ofrece doce cupos. Cabe destacar que el proceso de inscripción se realiza cada dos años.

El ingreso se desarrollará a través de tres etapas sucesivas. La primera consiste en la Cursada Virtual Obligatoria (CVO), en la que los aspirantes deberán registrarse en la plataforma virtual de la ENERC, descargar el material de estudio y completar la cursada entre el 20 de julio y el 20 de agosto, a través del sitio nuevocampus.enerc.gob.ar.

La segunda instancia será un examen presencial de modalidad múltiple choice. La inscripción para esta etapa se realizará del 12 al 23 de octubre y podrán participar únicamente quienes hayan aprobado la cursada virtual. El examen tendrá lugar el 31 de octubre.

Finalmente, quienes superen ambas etapas recibirán, alrededor del 12 de noviembre, una consigna para desarrollar una pieza creativa que deberá entregarse el 26 de noviembre. Posteriormente, entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, se llevará adelante un coloquio. Los resultados finales del proceso de ingreso por sede serán publicados el 16 de diciembre en el sitio oficial de la ENERC.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con la sede Comodoro de la ENERC mediante el correo electrónico [email protected], al teléfono 297447-2300 interno 151, o a través de la cuenta de Instagram @enerc_comodoro.