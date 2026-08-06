Rada Tilly amplía las pasantías de inclusión laboral para personas con discapacidad

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, continúa fortaleciendo las políticas públicas de inclusión con una nueva edición del Programa de Pasantías de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Este año se suman nuevos pasantes que realizarán prácticas laborales rentadas en diferentes organismos municipales y provinciales.

La propuesta forma parte del recorrido que ofrece el Taller de Autoconocimiento, destinado a jóvenes y adultos con discapacidad. Allí los participantes trabajan sobre el reconocimiento de sus intereses, habilidades, fortalezas y proyectos personales para luego iniciar una segunda etapa de prácticas laborales con acompañamiento profesional.

"El año pasado realizamos la primera experiencia con tres jóvenes que, después de participar del Taller de Autoconocimiento, tuvieron la oportunidad de desempeñarse en distintas dependencias municipales. Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para ellos como para nosotros", destacó Carolina Abril, directora de Niñez, Adolescencia y Familia.

"Este año aumentamos la cantidad de puestos para que más jóvenes puedan transitar una experiencia laboral real. Son pasantías rentadas y cada una está pensada de acuerdo con los intereses, las capacidades y el recorrido que cada participante fue construyendo durante el taller", explicó Abril.

Con la incorporación de nuevos espacios de práctica y la ampliación de cupos, desde la Municipalidad de Rada Tilly se busca promover una inclusión laboral genuina, brindando oportunidades concretas para que las personas con discapacidad desarrollen habilidades, adquieran experiencia en entornos reales de trabajo y fortalezcan su autonomía, siempre con el acompañamiento de un equipo profesional.

REGISTRO DE DISCAPACIDAD

Además, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly, se continua con las tareas de relevamiento poblacional de personas con discapacidad en la ciudad a través del Registro de Discapacidad. En este marco, se invita a todas las personas con discapacidad y a sus familias a participar activamente de este proceso, completando un breve formulario con los datos de la persona con discapacidad, tenga o no tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), a través del siguiente enlace: https://bit.ly/relevamientopersonascondiscapacidad