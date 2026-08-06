Cuatro heridos tras un violento vuelco en una ruta de Chubut

El accidente ocurrió este jueves por la mañana sobre la Ruta Provincial 7, entre Rawson y Trelew. El vehículo despistó y terminó volcado al costado del camino. Las cuatro personas que viajaban en el auto fueron hospitalizadas y se encuentran fuera de peligro.

Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta Provincial N.º 7, en el tramo que conecta las ciudades de Rawson y Trelew, y dejó como saldo cuatro personas heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00, a la altura del sector conocido como la "chanchería", donde, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó volcando a un costado de la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal de emergencias. Los tres acompañantes que viajaban en el automóvil también resultaron heridos.

Todos fueron trasladados al hospital

Tras las primeras asistencias, las cuatro víctimas fueron derivadas al Hospital Zonal para una evaluación médica más completa. De acuerdo con la información preliminar, ninguna de ellas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía del Chubut, que realizó las pericias para establecer cómo se produjo el vuelco y ordenó la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por el sector, especialmente en inmediaciones de la rotonda del barrio Gregorio Mayo, hasta la finalización del operativo.