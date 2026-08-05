Othar supervisó los avances de la obra de refacción de la Plaza Andalucía

El intendente Othar Macharashvili recorrió este miércoles la obra de refacción de la Plaza Andalucía, ubicada en Avenida Kennedy y calle Francisco Behr, en barrio Pueyrredón, junto al secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos que se encuentran en su etapa final de ejecución.

Durante la recorrida, Ostoich destacó el grado de avance de la obra y señaló que “recorrimos la refacción de la Plaza Andalucía; es una obra que comenzamos en noviembre de 2025 y que ya se encuentra en su etapa final, prácticamente en su culminación. En cuanto a las veredas, solo faltan las de avenida Kennedy, ya que se está reubicando la garita; la iluminación está instalada; los bancos ya están prácticamente terminados y ahora viene la colocación del piso de caucho donde estarán los juegos para niños”.

En esa línea, el funcionario indicó que la finalización de la obra permitirá que los vecinos puedan disfrutar del nuevo espacio durante la próxima primavera, al tiempo que remarcó la importancia de seguir recuperando espacios verdes en la ciudad. “Es un espacio público que ponemos en valor para el disfrute de las familias, para que puedan ir con sus niños y pasar un buen momento”, sostuvo.

La Plaza Andalucía contará con sectores renovados, iluminación, mobiliario urbano y un área destinada al entretenimiento infantil, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para los vecinos del barrio Pueyrredón y sectores cercanos.

NUEVA PLAZA Y PLAYON DEPORTIVO

En el marco de la recorrida, Macharashvili y Ostoich visitaron además el espacio ubicado en Rementería y Romero, en barrio Isidro Quiroga, donde el Municipio trabaja en un proyecto para recuperar el sector y dotarlo de nueva infraestructura recreativa.

Sobre esta iniciativa, Ostoich explicó que “estamos realizando un proyecto de plaza y playón sobre este espacio que está un poco desaprovechado en el barrio Isidro Quiroga, que queda atrás del CPB y de la escuela, y la idea es también ponerlo en valor".

En ese contexto, indicó que el lugar cuenta con dos playones que pueden ser aprovechados por la comunidad y señaló que uno de los principales objetivos será mejorar las condiciones actuales del predio.

Finalmente, el funcionario informó que el Municipio se encuentra elaborando “el anteproyecto que permitirá avanzar posteriormente con el pliego licitatorio para, una vez atravesado todo el proceso administrativo, concretar la obra cuanto antes”.