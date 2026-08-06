Comodoro impulsa un plan integral para fortalecer la primera infancia

El Municipio reunió a representantes de instituciones sanitarias, organismos públicos y distintas áreas municipales para elaborar un diagnóstico compartido y avanzar en políticas destinadas a la salud perinatal, las personas gestantes, las familias y la primera infancia.

Comodoro Rivadavia dio un nuevo paso en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la primera infancia y la salud perinatal con una jornada de trabajo que reunió a referentes del sistema sanitario, organismos públicos y distintas dependencias municipales. La actividad se desarrolló este miércoles en la Agencia Comodoro Conocimiento, en el marco de la incorporación de la ciudad al Programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal de la Red de Innovación Local (RIL).

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias, sistematizar información y construir un diagnóstico compartido que sirva de base para fortalecer las estrategias de acompañamiento a las personas gestantes, las familias y las infancias.

Comodoro integra esta iniciativa junto con Sarmiento, Rada Tilly, Rawson y Puerto Madryn, lo que permitirá acceder a asistencia técnica y capacitación continua para consolidar capacidades locales y avanzar en políticas públicas con alcance territorial.

Participaron de la jornada el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la secretaria de Gobierno, Gabriela Moreno; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; referentes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia; la directora general de Salud Comunitaria, Alejandra Braña; la directora de Salud Comunitaria, Romina Gallegos; la profesional adjunta Claudia Lázaro y la coordinadora municipal Mariela Rondini.

También asistieron autoridades del Hospital Regional, Hospital Alvear, Sanatorio La Española, Pediatrics, Diagnos, la Sociedad Argentina de Pediatría y Penta, además de representantes de la Defensoría Pública, la Oficina de Derechos y Garantías y el Juzgado de Familia.

Durante la actividad, Espíndola señaló que la iniciativa busca fortalecer las políticas públicas municipales vinculadas al bienestar de las personas gestantes, los recién nacidos y las infancias. En ese sentido, indicó que la participación de todos los actores involucrados permite abordar la primera infancia desde una perspectiva integral, identificar fortalezas, reconocer los principales desafíos y planificar nuevas estrategias de acompañamiento durante el embarazo y el puerperio.

El funcionario también remarcó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones para mejorar la respuesta del sistema y consolidar una red de cuidado que acompañe a las personas gestantes, las familias y las infancias desde el inicio de la vida.

La jornada se organizó en seis postas temáticas dedicadas a la primera infancia, desarrollo y comunidad; captación precoz del embarazo; "Buen Comienzo" antes del embarazo; embarazos de captación tardía; embarazo vulnerable y nacimiento; y puerperio y vínculos. Además, los participantes avanzaron en la definición de protocolos de actuación intersectorial, circuitos de referencia y contrarreferencia y roles institucionales, con el propósito de elaborar un Plan Integral Municipal de Salud Perinatal y Primera Infancia.