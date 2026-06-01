Cultura Jugona celebrará su 10ma edición con actividades para toda la familia

La propuesta se desarrollará el 13 y 14 de junio en el Centro de Información Pública. Habrá juegos tradicionales y modernos, espacios para aprender a jugar y una feria de emprendedores locales.

La décima edición de Cultura Jugona se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 20, en el Centro de Información Pública, ubicado frente a la Plaza Soberanía. La actividad está pensada para disfrutar en familia o con amigos y contará con una amplia variedad de juegos de mesa y cartas coleccionables.

Durante ambas jornadas, los asistentes tendrán a disposición títulos tradicionales y modernos, tanto nacionales como importados, además de espacios destinados a las comunidades vinculadas a los juegos de cartas coleccionables.

Las ludotecas de Ludogonia Juegos Patagónicos y La Galera de Moriarty pondrán a disposición los juegos y mesas para que el público pueda elegir libremente qué propuesta compartir.

Embed - Cultura Jugona on Instagram: "Estamos felices de compartirles la próxima fecha del Cultura Jugona dos días para disfrutar a puro juego de mesa, comunidades de cartas coleccionables, stands de emprendimientos locales y más Andá reservando ese finde, y te esperamos en Junio! #boardgames #juegosdemesa #culturajugona" View this post on Instagram

Además, habrá personas encargadas de explicar las reglas y dinámicas de distintos juegos a lo largo del evento, permitiendo que cualquier persona pueda participar sin necesidad de experiencia previa.

La programación también incluirá una feria con stands de emprendedores locales.

El acceso al evento y la utilización de los juegos serán libres y gratuitos. La organización está a cargo de Ludogonia Juegos Patagónicos y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.