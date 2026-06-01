El transporte funcionó con normalidad este lunes

Mientras el municipio avanza en la etapa de transición del servicio, la Justicia determinó que Patagonia Argentina debe continuar operando de manera provisional.

La Municipalidad ratificó este lunes que el servicio de transporte público de pasajeros se desarrolla con normalidad, manteniendo las frecuencias habituales desde las primeras horas de la mañana.

En ese contexto, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, confirmó que la empresa adjudicataria, MR, se encuentra en la etapa final de presentación y evaluación de la documentación requerida para la firma del contrato.

“El servicio funcionó con normalidad y tranquilidad para los comodorenses. Solamente tuvimos inconvenientes puntuales en sectores donde las condiciones de los caminos dificultan el acceso cuando hay lluvias”, explicó el funcionario.

Bohe recordó que “la empresa MR fue ratificada como adjudicataria del servicio luego de completarse las instancias administrativas correspondientes”. Asimismo, indicó que “la firma presentó recientemente la documentación que había sido requerida por el Municipio para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego licitatorio”.

“Se trata de un contrato de gran importancia para la ciudad, tanto por su magnitud económica como por el impacto que tendrá en la vida cotidiana de los vecinos. Por eso toda la documentación está siendo analizada por las áreas jurídicas y administrativas competentes”, señaló el secretario.

En relación con los plazos, adelantó que “la firma del contrato podría concretarse en los próximos días, una vez finalizado el proceso de evaluación técnica y legal. El anuncio oficial será realizado oportunamente por el intendente municipal”, afirmó Bohe.

UN NUEVO SISTEMA DE MOVILIDAD

Respecto al inicio de la nueva prestación, el secretario explicó que “existe un cronograma tentativo presentado por la empresa adjudicataria que contempla comenzar a operar a partir del 1 de julio”, aunque aclaró que el proceso continuará avanzando paso a paso hasta cumplir con todos los requisitos establecidos.

“Estamos proyectando un nuevo modelo de movilidad urbana que incorpora barrios que hasta ahora no contaban con cobertura, que mejora las frecuencias en sectores históricamente postergados y que brinda respuestas concretas a las demandas que la comunidad viene planteando desde hace años”, enfatizó.

Además, adelantó que “el Municipio llevará adelante reuniones con asociaciones vecinales, organizaciones sociales, instituciones educativas, el sistema de salud, la Cámara de Comercio y distintos sectores de la comunidad para socializar los cambios previstos y recibir aportes de los usuarios”.

LA SITUACION DE PATAGONIA

Por otra parte, el funcionario se refirió a la situación de Patagonia Argentina y explicó que “la continuidad de la prestación se encuentra garantizada por una resolución judicial que establece que la empresa deberá seguir operando por un plazo de hasta seis meses o hasta la puesta en marcha efectiva del nuevo sistema, lo que ocurra primero”.

Finalmente, indicó que “las presentaciones judiciales realizadas por Patagonia Argentina continúan su curso dentro de los ámbitos correspondientes y el Municipio seguirá avanzando en cada una de las etapas previstas para concretar la implementación del nuevo sistema de transporte urbano en Comodoro Rivadavia”.