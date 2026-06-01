Una mujer sufrió lesiones leves tras ser atropellada por una camioneta

El accidente ocurrió este lunes por la mañana sobre la calle Almirante Brown. La peatona fue asistida por personal médico y, tras ser examinada, se determinó que no presentaba heridas de gravedad.

Una mujer resultó con lesiones leves luego de ser atropellada este lunes por la mañana por una camioneta Ford Ranger en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 10:02 en Almirante Brown al 600, entre Mitre y 15 de Mayo. Al llegar al lugar, efectivos de la Seccional Primera encontraron a la peatona tendida sobre la calzada, mientras era asistida por transeúntes y por el conductor del vehículo involucrado.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107, a cargo de la doctora Acho. Tras ser evaluada dentro de la unidad sanitaria, se constató que la mujer no presentaba lesiones de gravedad.

En el lugar también intervino personal de Tránsito que realizó el test de alcoholemia al conductor, Maximiliano Orellano. El resultado fue negativo y se verificó que tanto la documentación del rodado como la del conductor estaban en regla.

La mujer decidió no radicar denuncia y posteriormente se retiró acompañada por su hermana.