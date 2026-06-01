El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes. La conductora, de 51 años, colisionó contra una estructura vial, pero no sufrió lesiones.

Conductora despista en el acceso a la rotonda de las rutas 3 y 26

Un nuevo siniestro de tránsito se registró durante las primeras horas de este lunes en las cercanías de Rada Tilly, sobre el kilómetro 1 de la Ruta Nacional Nº 26.

El hecho fue reportado a las 6:20 a través del Centro de Monitoreo, lo que motivó la intervención de personal de la Comisaría de Rada Tilly. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford Territory había impactado contra una columna de alumbrado público ubicada en el sector de acceso a la rotonda que conecta las rutas nacionales 3 y 26.

De acuerdo con el relato de la conductora, quien circulaba en sentido oeste-este, perdió el control del vehículo cuando intentaba incorporarse a la rotonda, lo que provocó la colisión contra la infraestructura vial.

Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños materiales en su parte frontal. No obstante, la mujer se encontraba consciente al momento de la asistencia policial y no presentaba lesiones visibles, por lo que no fue necesario requerir atención médica.