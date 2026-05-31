Comodoro reunió a jóvenes líderes de Chubut y Santa Cruz

La Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) llevó adelante en Comodoro Rivadavia una jornada regional que reunió a jóvenes dirigentes, funcionarios y referentes de Chubut y Santa Cruz con el objetivo de analizar los desafíos productivos de la Patagonia y promover la formación de nuevos cuadros técnicos y políticos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.

La actividad forma parte de un programa de capacitación impulsado por el CFI que busca fortalecer el liderazgo de jóvenes de distintas provincias a través de la elaboración de proyectos de gestión y políticas públicas. “Este programa está dirigido a jóvenes líderes que quieren comprometerse con sus provincias, que quieren transformar sus localidades y sus provincias. Tienen que hacer un proyecto de política pública en ese recorrido”, explicaron durante la apertura de la jornada.

La iniciativa nació dentro del área de formación del organismo y actualmente cuenta con entre 12 y 15 programas en funcionamiento en distintos puntos del país. La experiencia desarrollada entre Chubut y Santa Cruz constituyó además la primera jornada regional de estas características realizada en la Patagonia, luego de experiencias similares concretadas entre Jujuy y Salta.

Como parte de las actividades, los participantes recorrieron sectores estratégicos de la economía regional, entre ellos la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, el Puerto local y la obra del nuevo Astillero, considerados ejes claves para el crecimiento productivo de la región.

Durante el panel de autoridades participaron el vicegobernador Gustavo Menna; la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci; y la subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo de Chubut, Ayelén Ferreyra junto a la Administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, quienes destacaron la importancia de la capacitación como herramienta para fortalecer la planificación estratégica de la provincia y remarcó el valor de compartir experiencias con Santa Cruz.

SOLUCIONES CONJUNTAS

“Para el Gobierno provincial, este tipo de formación, como es la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, es fundamental para formar a nuestros cuadros técnicos y políticos, permitiéndoles tener una visión de desarrollo productivo, zonal y regional. Compartir experiencias con la provincia de Santa Cruz resulta muy valioso porque muchas veces tenemos las mismas problemáticas, pero también podemos encontrar soluciones en conjunto”, sostuvo la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil.

La funcionaria agregó que la recorrida por el Puerto y el Astillero tuvo un significado especial dentro del programa. “Esta visita en particular nos resulta fundamental porque representa uno de los motores del desarrollo productivo que estamos impulsando desde la gestión de gobierno”, afirmó.

Mientras, Ayelén Ferreyra puso el foco en la necesidad de preparar recursos humanos para los cambios que atraviesan los sistemas productivos y laborales. “Encuentros como este enriquecen las perspectivas, permiten intercambiar experiencias y pensar estratégicamente los desafíos y las oportunidades de nuestra provincia”, expresó.

Destacó además que jóvenes profesionales de distintos ámbitos se reúnan para compartir modelos y experiencias, y para pensar estratégicamente los desafíos y las oportunidades de la región. “Estamos ante un claro contexto marcado por la innovación y la reconversión laboral, y ninguna transformación productiva funciona si no va acompañada de formación y políticas de empleo”, dijo.

“Desde la Secretaría de Trabajo –resaltó- tenemos dos grandes líneas estratégicas sobre las que trabajamos permanentemente, y diversos programas que potencian e impulsan desarrollos productivos sostenibles. La primera tiene que ver con la formación y el empleo, entendiendo que hoy capacitarse no es opcional, es la herramienta más importante para adaptarse a un mercado laboral que cambia constantemente”.

“La segunda –agregó- tiene que ver con el acompañamiento a emprendedores, a proyectos locales y de nuevas iniciativas que pueden generar empleo y movimiento económico en cada región de la provincia”, al tiempo que planteó que “programas como Chubut Emprende, Capacitación y Formación Laboral, y Raíz Emprendedora, son muestra del trabajo articulado y enfocado en el desarrollo territorial”.

DESAFIOS PRODUCTIVOS

El vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, realizó un análisis sobre la situación económica y energética de la región, haciendo referencia al impacto que genera el declino de los yacimientos convencionales en la Cuenca del Golfo San Jorge y la creciente concentración de inversiones en Vaca Muerta.

Explicó que el gobierno provincial debió afrontar el impacto generado por la decisión de YPF de retirarse de los yacimientos convencionales para concentrar sus inversiones en el shale neuquino.

También defendió las decisiones adoptadas por la provincia frente al recambio de operadoras petroleras y cuestionó las críticas que apuntan a que el Estado “permitió” el retiro de empresas privadas. “Nadie puede impedir que una empresa deje de invertir mientras sea una actividad lícita”, sostuvo, al recordar que los contratos de prórroga firmados en 2012 ya contemplaban cláusulas de salida.

Señaló que Chubut y Santa Cruz comparten una historia vinculada a la producción hidrocarburífera y sostuvo que ambas provincias enfrentan desafíos similares frente a la transición energética.

El vicegobernador destacó además las medidas impulsadas por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres para incentivar nuevas inversiones, entre ellas el esquema de regalías cero para pozos nuevos y las gestiones realizadas para reducir costos vinculados a la recuperación terciaria en yacimientos maduros.

También se refirió a la necesidad de impulsar nuevas inversiones, fortaleciendo la competitividad regional con el objetivo de avanzar en infraestructura para aumentar el potencial de las energías renovables y futuras industrias como el hidrógeno verde. Finalmente destacó el rol estratégico de la actividad portuaria, pesquera e industrial como herramientas para generar empleo y ampliar las cadenas de valor con mayor participación local.

La jornada cerró con un intercambio entre los participantes sobre los desafíos comunes que enfrentan ambas provincias y las oportunidades de articulación regional para impulsar nuevas políticas de desarrollo, uno de los principales objetivos de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI.