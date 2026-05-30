Pirámides, seleccionada entre los mejores pueblos del mundo

Ubicada en el corazón de Península Valdés, es una de las ocho candidatas del país elegida por Best Tourism Villages de ONU Turismo.

En el marco de la 176º Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), se anunció a Puerto Pirámides como uno los ocho destinos argentinos que competirán este año en la iniciativa Best Tourism Villages, programa impulsado por ONU Turismo, para premiar cada año a los mejores pueblos del mundo.

El anuncio de los candidatos fue realizado durante la asamblea por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y la presencia de referentes turísticos de cada jurisdicción del país.

En esta edición 2026, Argentina alcanzó un récord histórico con 55 postulaciones provenientes de 20 provincias. Chubut fue la provincia con mayor cantidad de destinos presentados: Sarmiento, Gualjaina, Río Mayo, Dolavon, El Maitén y Puerto Pirámides.

Las postulaciones fueron acompañadas por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, fortaleciendo la proyección turística de cada localidad y promoviendo el posicionamiento internacional de la provincia como destino de experiencias auténticas y sostenibles.

Cabe recordar que en 2024 las localidades chubutenses de Gaiman y Trevelin ya habían sido distinguidas por ONU Turismo dentro de este programa, consolidando a Chubut como una referencia nacional en turismo rural y comunitario.

La selección de Puerto Pirámides representa un nuevo reconocimiento al trabajo conjunto entre el sector público, privado y la comunidad local para impulsar un modelo turístico basado en la conservación, la identidad y la calidad de las experiencias.

La localidad tuvo un primer intento de ser seleccionada para esta distinción internacional en 2025; sin embargo, no logró quedar entre las candidatas argentinas. Por eso, para esta edición 2026, y mediante la articulación del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, pudo llevar adelante la elaboración de la documentación y los requisitos técnicos solicitados por ONU Turismo para participar de la selección internacional.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Best Tourism Villages es impulsada por ONU Turismo con el objetivo de reconocer a pueblos turísticos rurales que preservan y promueven su patrimonio cultural y natural a través de un modelo de desarrollo sostenible.

A diferencia de otros reconocimientos turísticos, Best Tourism Villages no premia únicamente la popularidad de los destinos o su infraestructura, sino que valora especialmente a aquellas comunidades que, mediante el turismo, preservan su identidad, promueven sus valores culturales y naturales, y generan desarrollo local sostenible.