Golpearon a un ladrón antes de entregarlo a la policía

A las 16:50 de este viernes, personal policial de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia tomó conocimiento -a partir de la alerta telefónica realizada por un transeúnte- que en un domicilio ubicado en calle Cayelli, del barrio Juan XXIII, había ingresado un hombre con la intención de cometer un ilícito.

Una comitiva policial se presentó en el lugar, donde se constato que los vecinos habían sacado a un hombre del patio de dicha vivienda. Asimismo, se verificó que el aprehendido presentaba múltiples golpes en el rostro, los cuales habrían sido provocados por los propios vecinos.

Por tal motivo, el sospechoso fue trasladado a la comisaría, quedando alojado en calidad de detenido, a disposición de la Justicia y en averiguación del delito de violación de domicilio.