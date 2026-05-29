La muerte de Francisco Carlos Morán, un jubilado de 72 años, conmociona a Mendoza y abrió una investigación judicial por presunto abandono de persona agravado contra su hijo, quien fue detenido tras permanecer dos semanas prófugo.

"Tengo hambre": murió desnutrido y detuvieron a su hijo por presunto abandono

El caso salió a la luz el pasado 10 de mayo, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación que se vivía en una vivienda de Godoy Cruz. Al llegar al lugar, policías y personal médico encontraron al hombre en un estado crítico, rodeado de suciedad, sin alimentos a la vista y con evidentes signos de desnutrición.

Según trascendió, una de las frases que repetía desesperadamente era: “Tengo hambre”.

Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara, donde falleció apenas 24 horas después.

Los estudios médicos determinaron que padecía un severo cuadro de desnutrición, neumonía, edema agudo de pulmón y bronconeumonía. Además, los profesionales detectaron múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, quien rápidamente centró la atención en Sergio Gustavo Morán, hijo de la víctima y conviviente en la misma vivienda.

Tras la muerte del jubilado, la Justicia ordenó su captura. El hombre permaneció prófugo durante dos semanas hasta que fue identificado por el sistema de reconocimiento facial del Ministerio de Seguridad y detenido en Godoy Cruz.

Actualmente está imputado por abandono de persona agravado por el grave daño en la salud causado a la víctima y por tratarse de su padre.

Fuentes de la investigación descartaron que el acusado presente trastornos mentales que pudieran afectar su comprensión de los hechos. Además, trascendió que en 2024 había sido beneficiado con una probation en una causa por violencia de género.

La causa continúa avanzando mientras los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad del imputado en las condiciones en las que vivía el jubilado antes de su muerte.