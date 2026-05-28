Germain, Pepo Lara y La Banda al Rojo Vivo se presentarán en la Sociedad Rural

El evento se realizará el sábado 13 de junio en la Sociedad Rural y marcará el debut de Bailazo Eventos como productora local.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia será escenario el sábado 13 de junio de la primera edición de la Fiesta Branca, organizada por Bailazo Eventos, una nueva productora de la ciudad que tendrá su debut con una propuesta centrada en el cuarteto y los comerciales.

La grilla reunirá a artistas y bandas con recorrido dentro de la escena tropical y comercialera, en una noche que buscará combinar clásicos, repertorios históricos y nuevas producciones.

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Uno de los artistas anunciados será Germain junto a la banda de “El Monstruo” Sebastián. El cantante viene ganando espacio en el circuito comercialero a partir de presentaciones y homenajes vinculados a la figura de su padre, Sebastián, uno de los grandes referentes del género cordobés. En distintos escenarios y programas dedicados a la música popular, Germain interpretó canciones emblemáticas del repertorio que marcó la carrera de “El Monstruo Cordobés”.

Otro de los artistas confirmados es Pepo Lara, reconocido dentro del ambiente tropical riojano. Carlos Alberto Lara construyó una extensa carrera musical que comenzó en la banda Sol Naciente y luego alcanzó mayor repercusión como una de las voces de Banda Registrada, agrupación con la que popularizó canciones que continúan vigentes en bailes y festivales.

Actualmente desarrolla su carrera solista y mantiene giras por distintas provincias con espectáculos donde combina clásicos de Banda Registrada y material propio. En los últimos años también volvió a circular con fuerza en redes sociales y plataformas digitales a partir de la difusión de canciones históricas de la banda riojana.

La programación se completará con La Banda al Rojo Vivo, grupo nacido en La Rioja a fines de los años noventa y con una trayectoria cercana a las tres décadas dentro del circuito tropical. La banda logró instalarse en distintos puntos del país con un estilo ligado al carnaval riojano y al cuarteto/comerciales, consolidando un repertorio propio que todavía mantiene presencia en escenarios y plataformas musicales.