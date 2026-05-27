Camionero de Laprida tiene un accidente en Caleta Olivia

Los ocupantes de una Toyota Hilux salvaron providencialmente sus vidas cuando la camioneta chocó contra el lateral de un camión en la Ruta Nacional 3, 27 kilómetros al norte de Caleta Olivia.

El siniestro se produjo poco después del mediodía de este miércoles en un tramo de recta cuando se registraba una tenue precipitación pluvial que solo limitaba parcialmente la visibilidad de conductores. El camión Scania, dominio MXD 739, era conducido por Diego Rementería, domiciliado en el barrio Laprida de Comodoro Rivadavia, quien iba sin acompañante. Estaba equipado con un cilindro de transporte de cemento e iba en dirección a la ciudad chubutense, procedente de la Planta Cementera de Pico Truncado.

El mismo relató a El Patagónico que venía circulando por su carril cuando repentinamente observó que una camioneta que venía en sentido contrario se cruzó, por lo cual atinó a dar un volantazo hacia la banquina de la costa marina para evitar el choque frontal.

De todos modos, la Toyota Hilux, dominio AC 672 FV, lo impactó en el lateral delantero izquierdo, causando algunos destrozos en la carrocería del Scania y también el reventón del neumático del mismo lado.

La Toyota que, no tenía descripción visible de alguna empresa, también acusó daños en su lateral izquierdo, paragolpes trasero y jaula antivuelco, desplazándose luego hacia la cinta asfáltica de la inconclusa autovía, previo sortear terreno ondulado, pero afortunadamente no volcó.

En la misma viajaban cuatro trabajadores que dijeron a este medio ser operarios de la compañía Minera Santa Cruz que explota un yacimiento metalífero cercano a la localidad de Perito Moreno, hacia donde se dirigían. Ninguno de ellos resultó lesionado aunque igualmente en el lugar se hizo presente como medida preventiva un equipo de emergencias médicas a bordo de una ambulancia del Hospital Zonal.

El acta del accidente fue realizado por personal de la Comisaría de la División Caminera Ramón Santos y si bien la ruta no quedó obstruida, el personal de esa dependencia tuvo que instrumentar un operativo de seguridad para evitar nuevos accidentes, en tanto que los rodados involucrados en el choque quedaron distanciados casi 200 metros entre sí.