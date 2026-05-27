Ezequiel Sánchez, joven jugador del Club Atlético Rada Tilly, falleció este miércoles. “Su pérdida enluta nuestros corazones”, expresaron desde la Liga a través de un comunicado oficial.

Conmoción y duelo en el fútbol comodorense por la muerte de Ezequiel Sánchez

La noticia provocó un profundo pesar entre clubes, dirigentes, compañeros e hinchas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento para su familia.

Ante esta dolorosa situación, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia resolvió suspender toda la actividad oficial prevista para este miércoles y anunció que durante el próximo fin de semana se realizará un minuto de silencio en todas las canchas del fútbol local en memoria del arquero.

“Su pérdida enluta nuestros corazones”, expresaron desde la Liga a través de un comunicado oficial.

También el Club Atlético Jorge Newbery informó la suspensión de los encuentros de Reserva y Primera División que debía disputar frente a Rada Tilly.

“Nos unimos al dolor de todos sus seres queridos y elevamos una oración por su descanso eterno”, señalaron desde la institución aeronauta.

La muerte de Sánchez dejó una profunda tristeza en el ambiente deportivo regional, donde era reconocido por sus compañeros y por su vínculo con el fútbol local.