Detectan irregularidades en el yacimiento minero Cerro Negro

El Gobierno de Santa Cruz realizó una inspección integral en el yacimiento Cerro Negro y emplazó a la compañía operadora Oroplata S.A. a corregir distintas irregularidades detectadas durante los controles.

La fiscalización fue encabezada por inspectores del Ministerio de Energía, junto a los de las Secretarías de Minería; de Fiscalización y Control Ambiental Energético; y de Recursos Hídricos, con la participación de otros organismos provinciales.

La recorrida se llevó adelante en el complejo minero ubicado en cercanías de la localidad de Perito Moreno, en el marco de la política de control y seguimiento permanente impulsada por el Gobierno Provincial para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, cuidado ambiental y cumplimiento normativo en la actividad minera.

Durante la inspección, los equipos técnicos recorrieron distintos sectores operativos vinculados a la gestión ambiental, el manejo hídrico y las condiciones de seguridad dentro del proyecto minero.

Desde la Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero se inspeccionaron áreas de acopio de maderas, neumáticos fuera de uso, chatarra metálica y el Patio de Residuos. Allí se detectaron deficiencias en la segregación de materiales, presencia de residuos peligrosos mezclados con residuos inertes y falencias en los sistemas de prevención contra incendios.

Las autoridades provinciales realizaron observaciones técnicas y exigieron a la empresa la implementación de medidas correctivas para adecuar los procedimientos operativos a la normativa vigente.

En paralelo, la Secretaría de Minería llevó adelante controles en la mina subterránea San Marcos, donde se verificaron condiciones geomecánicas, operativas y de seguridad.

La inspección incluyó distintos sectores de trabajo dentro del yacimiento, con especial atención en la estabilidad de labores, los sistemas de sostenimiento y las medidas de seguridad aplicadas para el resguardo del personal.

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Por su parte, la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos realizó controles sobre captaciones, monitoreo y manejo del agua dentro del proyecto minero.

Durante la recorrida se detectó presencia de agua sobre caminos y situaciones vinculadas al sistema de conducción y bombeo. Ante estas observaciones, se requirió a la operadora la presentación de documentación técnica y la ejecución de acciones correctivas.

Además, los equipos provinciales inspeccionaron las tareas vinculadas al futuro Open Pit Vein Zone, donde verificaron movimientos de suelo y obras destinadas al control de escorrentías.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz

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