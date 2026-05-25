Vidal encabezó actos centrales en Puerto Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezó este lunes en Puerto Santa Cruz los actos centrales provinciales por la Revolución de Mayo.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes de fuerzas de seguridad y de instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos en general.

Las actividades comenzaron durante la mañana con el tradicional Tedeum en la iglesia “Exaltación de la Cruz”. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”, donde se desarrolló el acto protocolar central.

En su alocución, el gobernador llamó a recuperar el espíritu de unidad que dio origen a la Revolución de Mayo de 1810 y sostuvo que ese mismo compromiso colectivo es el que hoy necesitan la provincia y el país para salir adelante.

“La forma en que podemos salir adelante es con unidad, tal cual se dio en esa Revolución de Mayo, en donde el pueblo argentino comulgó, unificó ideas y trabajó por lo que quería como país y como patria”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer una visión de desarrollo basada en la producción, el trabajo y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.

El acto incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, palabras religiosas por parte del pastor Joel Galaz y el párroco Humberto Ramírez y un discurso alusivo a la fecha patria a cargo del docente Carlos Valdéz.

Además, la jornada contó con presentaciones artísticas de la Escuela de Danzas de Puerto Santa Cruz y del Ballet de la Escuela Provincial de Danzas, en una propuesta orientada a revalorizar la identidad cultural y las tradiciones santacruceñas.

Finalizado el acto central, las autoridades e integrantes del resto de la comunidad se trasladaron hacia la avenida San Martín para presenciar el tradicional desfile cívico-militar, uno de los momentos más convocantes de la celebración.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz