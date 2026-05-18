Contreras es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia

El exjuez de Instrucción de Caleta Olivia fue elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en la primera sesión de acuerdos de los nueve miembros que lo integran

La nueva conformación del máximo organismo judicial quedó firme luego del fallo que la Corte Suprema de la Nación emitiera la semana pasada y por el cual quedó vigente la ley de ampliación impulsada por el gobernador Claudio Vidal.

“El Dr. Gabriel Contreras Agüero será quien ejerza la presidencia del Tribunal Superior de Justicia”, informó el TSJ a las 13:00 de este lunes con una foto institucional.

Mucho antes, a partir de las 07:00 fueron ingresando al edificio del organismo y de manera sucesiva los siguientes miembros: Daniel Mariani, a Sergio Acevedo, Lucio de la Vega, José González Nora, Gabriel Contreras, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Basanta y Alicia de los Ángeles Mercau, mientras que Paula Ludueña estuvo ausente por licencia.

La primera reunión estaba prevista para 9 y se preveía que el primer tema a tratar iba a ser la titularidad del Poder Judicial. Mariani había sido el presidente del TSJ hasta el inicio del conflicto y luego fue desplazado por los 4 vocales para erigir a Reneé Fernández.

La relación entre ellos no quedó en los mejores términos. Por eso la designación de Contreras se observa como un acuerdo para propiciar consensos necesarios futuros. La votación resultó 6 a 2. Basanta votó a favor del ex juez de Caleta Olivia.

TRAYECTORIA

Gabriel Contreras tiene 21 años de carrera judicial. De junio 2004 a junio 2008 fue abogado escribiente mayor en la Fiscalía de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Caleta Olivia

Desde junio del 2008 a junio 2017 fue fiscal titular de la Fiscalía N°2 ante los juzgados de Primera Instancia de Caleta Olivia. En tanto, a partir de junio 2017 fue designado juez de Instrucción del Juzgado Penal N°2 de Primera Instancia.

Ya en mayo 2019 hasta el 2025, inclusive, se desempeñó como juez subrogante del Juzgado Penal Juvenil. Además, fue juez subrogante en los fueros civil, comercial, laboral y de minería; entre mayo y julio de 2019 estuvo a cargo de todos los juzgados de primera instancia de Caleta Olivia debido a jubilaciones y vacancias de titulares.

Fuente: La Opinión Austral