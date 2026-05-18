Mercado Concentrador abastecerá la zona norte desde Cañadón Seco

El Gobierno provincial, a través de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., continúa avanzando en la consolidación de una red provincial de distribución y comercialización de frutas y verduras.

En ese marco, se confirmó que el segundo Mercado Concentrador Patagónico abrirá próximamente en Cañadón Seco, fortaleciendo así la estrategia de abastecimiento y logística en la zona norte santacruceña.

Esta expansión se da luego de la inauguración del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos, donde comenzaron a operar productores y distribuidores provenientes del Mercado Central, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Rio Negro y otras.

La iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa el gobernador Claudio Vidal para fortalecer la producción, generar trabajo y mejorar el abastecimiento en toda la provincia.

Desde la empresa provincial señalaron que el objetivo es consolidar centros de distribución estratégicamente ubicados para reducir costos logísticos, mejorar la calidad de los productos y garantizar mayor frescura en frutas y verduras.

“El objetivo es acercar productos frescos y de calidad de todo el país a toda la provincia, y fortaleciendo además la participación de productores santacruceños y generando nuevas oportunidades comerciales”, indicaron desde Santa Cruz Puede.

La futura apertura del mercado en Cañadón Seco forma parte de un esquema integral que busca descentralizar la distribución y evitar largos recorridos hacia Río Gallegos para abastecer comercios y localidades del norte provincial.

En ese sentido, el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, había adelantado que la intención es generar distintos puntos de distribución sobre el corredor de la Ruta 3 para optimizar costos y tiempos de traslado., llegando a localidades del Norte y Centro de la provincia.

La propuesta apunta además a mejorar las condiciones de comercialización para comerciantes y consumidores, incorporando productos provenientes directamente de los centros de producción del país.