Destruyó su camioneta por manejar borracho

Despistó en el camino del Centenario y su vehículo terminó volcado sobre un pluvial. No tenía seguro obligatorio para circular.

Durante la madrugada de este domingo una camioneta Toyota Hilux terminó volcada dentro de una zanja de desagüe pluvial en el camino del Centenario, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente vial se registró alrededor de las 7. Tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, personal civil y de control operativo se desplazó hasta el lugar. Allí constataron que el vehículo había quedado atrapado en la canaleta de desagüe.

Al ser consultado sobre las causas del accidente, el conductor, de 26 años, relató que se dirigía desde la zona céntrica hacia el norte de la ciudad cuando perdió el control de la camioneta.

Los inspectores de Tránsito labraron un acta de infracción debido a que el implicado no contaba con el seguro obligatorio ni con la cédula de identificación del vehículo.

Luego, al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que el conductor circulaba con 1,76 g/l de alcohol en sangre.