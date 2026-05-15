Intentó robar $50 mil en fiambres y quesos

El hombre, de 44 años, trató de hurtar la mercadería en la sucursal de supermercados La Anónima, en la avenida Chile.

Personal policial que, este viernes al mediodía, se encontraba cumpliendo servicio adicional en el supermercado La Anónima, ubicado en la avenida Chile al 1.600, observó a un hombre que intentaba sustraer mercadería. Atravesó la línea de cajas sin efectuar el pago correspondiente.

El valor total de los productos incautados asciende a $ 50.801,82.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Seccional Quinta.

La mercadería recuperaba fue dos paquetes de queso danbo, presentación de 200 g.

Dos sobres de salame tipo pepperoni, presentación de 150 gramos.

Dos sobres de mortadela, presentación de 200 gramos.

Dos sobres de salame tipo Milán, presentación de 150 gramos.

Una pieza de corte de carne envasada (matambre).