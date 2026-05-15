Robaron tanques de agua del CPB San Martín y se suspendieron talleres

El Centro de Promoción Barrial (CPB) del barrio San Martín atraviesa una compleja situación luego de sufrir el robo de cuatro tanques de agua y sus respectivas cañerías, un hecho ocurrido hace aproximadamente tres semanas y que obligó a suspender gran parte de las actividades que se desarrollaban en el lugar.

Según explicó la directora de la institución, Rosana Barrientos, el robo se produjo en el techo del edificio y habría sido ejecutado por personas con conocimientos técnicos. “Dijeron que era alguien que se había traído las herramientas y que se ve que sabía trabajar porque no es que rompieron… sacaron con todo cuidado las cosas”, señaló. Además, remarcó que “en esta ocasión se llevaron hasta las cañerías, que es lo llamativo”.

La sustracción de los elementos dejó sin suministro de agua al establecimiento, afectando el funcionamiento diario de un espacio que albergaba talleres y actividades desde las 8 hasta las 20 horas. “Lamentablemente, sin agua no se puede trabajar. Tenemos una afluencia de bastante gente y se requiere el uso de los baños, el uso de la cocina y la cuestión de la higiene. No es posible sostener las actividades sin agua”, lamentó Barrientos.

Actualmente, el municipio se encuentra gestionando la reposición de los tanques, mientras continúan las tareas para normalizar el funcionamiento del centro. En ese marco, la directora cuestionó el impacto social del robo y sostuvo que “las personas que robaron, por ganar unos pesos, no pensaron en toda la gente que perjudican”.

Pese a las dificultades, el CPB no interrumpió la asistencia a las familias más vulnerables. El equipo de cocina continúa con la entrega de viandas y se organizó para trasladar agua desde otros lugares utilizando ollas y baldes. “No podemos dejar de atender las situaciones sociales complejas. Eso no es algo que se pueda dejar de hacer, de alguna manera siempre hay que resolverla; no paramos ni en pandemia”, destacó Barrientos.

En paralelo, la investigación policial continúa sin personas identificadas ni datos certeros sobre el destino de los tanques robados.

Finalmente, Barrientos también se refirió al contexto de inseguridad y defendió a los vecinos del barrio San Martín. “Comodoro está difícil. En el barrio San Martín vive mucha gente honrada, trabajadora y con ganas de salir adelante. Nos duele que se diga que el barrio es peligroso; la verdad es que no es así. En otros sectores también ocurren hechos de inseguridad”, expresó.