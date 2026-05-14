La SCPL informó que el inconveniente fue detectado este jueves al mediodía, luego de finalizar tareas de mantenimiento y durante trabajos de relleno. Aún no hay horario previsto para la normalización del servicio.

Zona sur: Una nueva avería prolongó el corte de agua en seis barrios

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves, en horas del mediodía, se detectó una nueva avería en el subacueducto mientras se realizaban tareas de relleno posteriores al mantenimiento planificado.

A raíz de esta situación, se extendió el corte de agua en los barrios Fracción 14, Cordón Forestal, Abel Amaya, Humberto Beghin, Stella Maris e Industrial.

Desde la cooperativa señalaron que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio.

En el lugar trabaja personal operativo para llevar adelante las tareas correspondientes. Además, la SCPL solicitó a los vecinos hacer un uso racional del agua disponible.