Expertos en estabilización supervisaron el frente de obra del cerro Hermitte

Este miércoles por la mañana, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, Ing. Fernando Ostoich, junto al subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, e ingenieros civiles que prestan servicios para IATASA y SRK, Pedro Fernández y Jorge Laiún -presidente de SRK-, recorrieron el sector del cerro Hermitte en el marco de una tarea clave para la definición técnica de la obra de estabilización del área.

El proyecto busca estabilizar el sector afectado por desplazamientos previos para permitir que la zona vuelva a ser habitable mediante un monitoreo constante. Se espera que las tareas comiencen de forma inmediata gracias al trabajo conjunto entre el municipio y empresas privadas. En tanto, la Subsecretaría de Vialidad Urbana coordinará el despliegue de maquinaria pesada, incluyendo topadoras y excavadoras, para ejecutar las tareas sin interrumpir el mantenimiento habitual de la ciudad.

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En referencia a la recorrida, Ostoich afirmó que “vinieron ingenieros de SRK a realizar una recorrida de campo y supervisar el frente de obra de estabilización que tenemos prevista para el cerro Hermitte, sobre el sector de Médanos”, al tiempo que destacó la importancia de contar con una mirada técnica especializada antes del inicio de los trabajos.

En cuanto a los tiempos previstos para comenzar con la intervención, el funcionario remarcó que, si no se detecta ninguna situación extraordinaria, la ejecución de la obra comenzará en breve. “Esto consiste en un aterrazamiento desde la cota 200 hasta la cota 160, con volcamiento de suelo sobre el lugar donde se generó la movilización. Lo que se busca es generar una confinación del sector”.

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Ostoich subrayó que, mediante el monitoreo permanente, “se le daría habitabilidad al barrio Médanos. Con esto estaríamos resolviendo la situación principal del sector y luego quedarían algunas obras menores vinculadas a la estabilización del suelo, pero compatibles con la habitabilidad del lugar. Queremos iniciar cuanto antes; ya tenemos muy avanzadas las gestiones vinculadas a la disponibilidad de maquinaria”.

Por su parte, el subsecretario Navarro delineó la organización prevista para el inicio de las obras al detallar que “desde nuestra área vamos a estar a cargo del movimiento de suelo, que estimamos comenzar en estos días. Va a ser un trabajo importante, principalmente porque se van a mover 170.000 metros cúbicos de material, por lo que estamos recibiendo maquinaria de apoyo de distintas empresas”, al tiempo que agregó que “como mínimo tendremos siete topadoras y cuatro excavadoras en actividad”.