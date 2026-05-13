Un grave episodio de exhibicionismo y violencia sexual fue denunciado durante la noche del martes en un conocido bar de Esquel, donde un hombre habría realizado actos obscenos frente a trabajadoras del local mientras cumplían sus tareas.

Denuncian que un cliente se masturbó frente a las empleadas de un bar

El hecho ocurrió alrededor de las 23:08 en un establecimiento ubicado sobre calle 25 de Mayo al 800, luego de que el Centro de Monitoreo solicitara presencia policial tras recibir un llamado de alerta por la conducta inapropiada de un cliente habitual.

Al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a dos empleadas del bar, quienes señalaron que el sujeto exhibió sus partes íntimas y se masturbó frente a ellas dentro del comercio.

Tras la intervención, personal policial identificó al hombre y realizó un palpado preventivo de seguridad. Posteriormente, por disposición de las autoridades intervinientes, fue retirado del establecimiento.

En paralelo, una de las trabajadoras fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y brindar detalles de lo ocurrido.

La causa quedó bajo investigación judicial y se aguardan las medidas que puedan adoptarse en relación al hecho denunciado.