Corte de agua en 8 barrios y restricción de tránsito en Cordón Forestal

La SCPL informó que este miércoles se realizará un corte programado del suministro de agua potable en ocho barrios de zona sur.

La interrupción comenzará a las 00:00 y se extenderá durante 24 horas en los barrios Cerro Solo, Los Bretes, Fracción 14, Cordón Forestal, Abel Amaya, Humberto Beghin, Stella Maris e Industrial. Desde la prestataria solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del suministro una vez restablecido el servicio.

Por otra parte, también este miércoles 13 de mayo, desde las 18:00, se interrumpirá de manera total el tránsito en la intersección de las calles Concejal Ávila, Concejal Félix Quintana y Lorenzo Rognetta, en el sector de Cordón Forestal, debido a tareas del área de mantenimiento de redes del Departamento de Saneamiento.

Ante esta situación, se pidió a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización preventiva en la zona afectada.