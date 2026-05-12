La "pareja" fue atrapada infraganti en pleno vuelo, en una escena digna de una película. Cómo fueron descubiertos.

Quiénes son y cómo descubrieron a la pareja del sexo en el avión

El vuelo de Copa Airlines, proveniente de Panamá con destino a Rosario, durante la madrugada del sábado 9 de mayo, se hizo famoso por un episodio que terminó en escándalo, después de que una nena alertó a su abuela: "¿Qué pasa, abue, qué es eso que se mueve bajo la manta?".

Ese extraño movimiento provenía de una pareja que se había conocido en el vuelo y estaba teniendo sexo, a 10.000 metros de altura. Cada uno tenía asignado el asiento 1F y 1E de la zona ejecutiva.

La situación se convirtió en escándalo, cuando la abuela de la niña, indignada por la escena, dio aviso a los miembros de la tripulación quienes advirtieron la situación: ambos fueron sorprendidos con sus prendas bajas, en la cabina ejecutiva.

Quiénes son los pasajeros del escánadalo en el avión

Mauricio Cagiao tiene 54 años y Sandra Marcela Olivera, 59. Cagiao es arquitecto, está casado y tiene tres hijos. Olivera es comerciante y está divorciada.

Cagiao, recibido de arquitecto en 1997 de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y desde casi hace casi 20 años se desempeña en la corporación Comsa Emte, actualmente con el cargo de jefe de obra ferroviaria.

En la presentación de su cuenta privada de Instagram se puede leer "La toalla solo se tira en la playa. Luego volví, donde le olvido. Que es un país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo mayor y no escarmiento", dejando ver un poco más sobre su extrovertida personalidad.

Olivera también demuestra ser una amante de la playa, en sus redes sociales también deja ver fotos disfrutando del mar caribe y el mate y los perros.

El relato de una testigo: "Estaba su familia esperándolo afuera"

La conductora de radio, Analía Bocassi, viajaba en el mismo vuelo y fue testigo del episodio, detalló que cuando el avión aterrizó "todo el pasaje aplaudió, pero la tripulación pidió que todos nos quedemos sentados" y agregó: "la policía dijo 'tenemos un caso de seguridad nacional' ".

Además, agregó: "cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él". "La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre, que venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada", dijo dejando aún más sorprendida a la audiencia.

Situación procesal

Luego de dar aviso a la tripulación, intervino la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA y cuando llegaron a destino algunos tripulantes de Copa Airlines realizaron la denuncia contra la pareja que luego fue trasladada a la Comisaría N°12 de la Policía de la Provincia de Santa Fe por orden del Ministerio Público Fiscal.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario los notificó sobre el inicio de una causa por exhibicionismo obsceno. Más tarde recuperaron la libertad.

Aunque hayan quedado imputados, el hecho no tiene pena de prisión, pero podrían quedar inhabilitados para hacer usos de servicios aéreos. La situación de ambos se prevé que sea resuelta en la Unidad Especializada de Delitos contra la integridad sexual de Rosario.