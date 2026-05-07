El Municipio impulsa la inclusión laboral con las jornadas "Oportunidades que rompen barreras"

Con el objetivo de promover entornos de trabajo más inclusivos y equitativos, se dio inicio a la 1° Jornada de capacitación en inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El encuentro, organizado por la Secretaría de Salud, el Consejo Municipal de Discapacidad y la Fundación DISCAR, busca sensibilizar al sector público y privado sobre la importancia de cumplir con el cupo laboral y eliminar prejuicios en el ámbito del empleo.

El evento contó con la presencia del viceintendente, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, por la de Fundación DISCAR: Pedro Crespi, director Ejecutivo y Denise Shocrón de Alianzas y Proyectos, la concejal y representante de la Comisión de Trabajo del Consejo Municipal de Discapacidad, Gimena Borquez, concejales, miembros del Gabinete Municipal, representantes de las distintas empresas del ámbito público- privado, organizaciones civiles y no gubernamentales de la ciudad.

La iniciativa reúne a directores generales municipales, instituciones de salud como el Hospital Alvear, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, organizaciones civiles y referentes de empresas del ámbito público y privado.

Al respecto, el viceintendente Maximiliano Sampaoli destacó la relevancia de estas jornadas para el crecimiento de la comunidad. “Este tipo de jornadas nos enriquecen a todos y nos mejoran como ciudadanos. A partir de allí podemos pensar en mejorar nuestra ciudad, que hoy no está pasando un buen momento, al igual que la región y el país”, señaló.

En esa misma línea, hizo hincapié en la necesidad de un compromiso total y sostuvo: “Celebro que estén los directores municipales presentes, porque son quienes toman decisiones todos los días. Pero si no entendemos que la educación, la salud y la discapacidad son temas muy complejos en el sentido de lo que estamos pasando hoy, no vamos a avanzar. Hace dos días hablábamos con el rector de la Universidad sobre la difícil situación que atraviesan las instituciones nacionales y allí mencionábamos la discapacidad como uno de los puntos que, lamentablemente, el gobierno nacional ha dejado de costado”.

“Debemos tomar conciencia de que a este sector le cuesta mucho más la empleabilidad. Espero que este sea el puntapié inicial para que todos tiremos para el mismo lado y consigamos que ese 4% esté cada vez más cerca, para que las empresas privadas también tomen conciencia de la situación de inclusión que deben tener”, remarcó el viceintendente.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, subrayó que la realización de estas jornadas responde a una decisión política del Ejecutivo local de construir una ciudad “más amiga de la discapacidad”.

“El objetivo es brindar herramientas prácticas a empresas, organismos, profesionales y a la comunidad en general. El lema es 'oportunidades que rompen barreras' y realmente es así. En momentos de crisis aparecen oportunidades, y justamente esta es una que nosotros tenemos que tomar para desarrollar mejores espacios. Sabemos que existen muchos prejuicios, y estas instancias de formación son fundamentales porque nos permiten avanzar de manera concreta en la construcción de una ciudad más equitativa tanto para las personas con discapacidad como para sus familias”, afirmó.

Agenda colectiva en tiempos de crisis

En tanto, la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, recordó que la organización de este evento fue un proceso arduo de un año, impulsado por familias que buscan espacios donde sus hijos puedan desarrollarse libremente.

“Esto surge por la demanda de familias que necesitaban una comunidad más consciente. En el medio pasaron muchas cosas y el contexto actual no es fácil; tenemos mucho personal reclamando hoy en la Universidad y en Rawson, pero esto no nos tiene que mitigar ni hacernos decir que no podemos hacer nada”., expresó.

Por último, Sueldo añadió que “es una forma colectiva de pensar en una comunidad más equitativa. Debemos marcar que la ley vigente sigue exigiendo el cupo laboral del 4% tanto en organismos públicos como en empresas; no es mucho y tenemos que comenzar a cumplirlo. En el caos generamos nuevas estrategias y hoy estamos generando una nueva agenda”.