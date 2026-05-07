Gremio petrolero lanzó paro sectorizado por despidos

Desde las últimas horas del miércoles el sindicato de los petroleros convencionales de Santa Cruz puso en vigencia un paro general en los yacimientos operados por la compañía Patagonia Resources.

En un comunicado de prensa señala que la medida de fuerza responde a la grave decisión adoptada por la empresa contratista AESA que notificó despidos a trabajadores que prestaban servicios en yacimientos operados por Resources “en abierta violación de la conciliación obligatoria vigente dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia”.

En tal sentido remarca que ello “constituye un quiebre absoluto de la paz social y un incumplimiento manifiesto del marco legal que rige la conciliación obligatoria, instancia que obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, preservando los puestos de trabajo, las condiciones laborales y la continuidad operativa”.

Asimismo destaca que “mientras esta organización sindical actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad, las empresas decidieron avanzar unilateralmente contra los trabajadores, desconociendo la autoridad laboral y los compromisos asumidos en el proceso de cesión y reactivación de las áreas”.

Por ello, el SIPGER que lidera Rafael Güenchenen dispuso “el inicio de un paro general y medidas de acción directa en todas las áreas operadas por Patagonia Resources, en defensa de los puestos de trabajo, de las familias petroleras y del futuro productivo de Santa Cruz” exigiendo que se manera inmediata queden sin efecto los despidos.

Finalmente el gremio afirma que “laresponsabilidad sobre la profundización del conflicto recae exclusivamente sobre quienes incumplen la ley, desconocen los acuerdos firmados y ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores”.