Protesta de desocupados en acceso a yacimiento minero

Un grupo de desocupados de Las Heras permanece este miércoles protagonizando una protesta en el acceso por al yacimiento minero Cerro Negro de la compañía Newmont.

El mismo se encuentra a unos 65 km. de esa localidad, por la Ruta Provincial Nº 43 y los manifestantes, tanto hombres como mujeres jóvenes, reclaman puestos laborales y que se cumpla el esquema 90/10 por el que se prioriza la contratación de mano de obra santacruceña.

La protesta comenzó el martes y no se impide el ingreso y salida de vehículos y personal de la compañía, ni de servicios de abastecimiento ya que se trata de una vigilia con pancartas para visibilizar el reclamo.

Una vocera del grupo contactada telefónicamente por El Patagónico, de nombre Melisa, dijo que la situación de muchas familias de Las Heras es desesperante.

Ello en razón que se convirtió en una de las localidades santacruceñas más afectadas por la desocupación luego de la retirada de YPF de los yacimientos petroleros convencionales, lo cual generó una fuerte recesión económica.

Vale recordar que hace pocas semanas los desocupados autoconvocados procedieron a cortar por varios días y de manera alternativa la Ruta 43 hasta que la justicia ordenó que se liberara el tránsito.

Respecto a la protesta en el acceso a la minera que explota un yacimiento de oro y plata, los manifestantes sostienen que la denominada Ley 90/10 (antes el esquema era 70/10 y fue modificado) no se está cumpliendo en su totalidad, lo que limita el acceso al empleo para residentes de la zona.

Por ello exigen mayor control estatal y compromiso empresarial para garantizar oportunidades laborales en una región históricamente ligada a la actividad extractiva.