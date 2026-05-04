Docentes pidieron audiencia con Vidal por los descuentos

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), presentó este lunes una nota dirigida al gobernador Claudio Vidal para solicitar una audiencia de manera inmediata.

Los integrantes de la comisión directiva, encabezados por el secretario general César Alegre, concurrieron a la Casa de Gobierno e hicieron entrega de una nota por Mesa de Entradas.

A través de la misma plantean que los descuentos aplicados a trabajadores de la educación “por el ejercicio constitucional de huelga” fueron ilegales y subrayaron que la situación impacta sobre salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

A través del mismo documento, el gremio también hizo referencia al carácter alimentario del salario, señalando que en muchos casos los ingresos docentes constituyen el único sostén de los hogares. Por ese motivo, el sindicato planteó que la medida afecta directamente las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Al mismo tiempo cuestionó al gobierno por la forma en que intenta resolver el conflicto docente, argumentando que el mismo “no puede ni debe resolverse mediante medidas que profundicen el deterioro de las condiciones de vida de la docencia”,

Más tarde, en declaraciones de prensa formuladas a la radio FM Tiempo, Alegre sostuvo que “este gobierno intenta disciplinar al sector docente, pero el problema es más amplio ya que alcanza a todos los sectores de estatales que reclaman paritarias”.

Citó también que “en tiempos de campaña decían que Alicia Kirchner y ‘Chachi’ Velázquez (ex presidenta del Consejo de Educación) nos robaban el salario y ahora están haciendo lo mismo. Es por eso que solicitamos la audiencia con el gobernador y que se nos devuelva de forma inmediata los haberes descuentos”.