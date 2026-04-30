Vidal se reunió con intendentes y les solicitó redoblar esfuerzos

El gobernador Claudio Vidal encabezó el miércoles en Río Gallegos una reunión con intendentes, comisionados de fomento, legisladores e integrantes de su gabinete.

En ese marco, reafirmó el rumbo productivo de la provincia, advirtió sobre la situación económica y llamó a redoblar esfuerzos en cada localidad, al tiempo que reiteró su compromiso de consolidar el desarrollo productivo y fortalecer el acompañamiento a las comunas”

Al concluir el encuentro manifestó que era necesaria una mesa de diálogo “para hablar con claridad sobre la situación de la provincia y el camino que tenemos por delante en un contexto donde la crisis nos exige redoblar esfuerzos”, expresó.

En ese sentido, fue contundente al marcar el rumbo de su gestión, señalando que “pusimos en común el rumbo productivo que estamos impulsando con Santa Cruz Puede, una herramienta que creamos para dejar atrás la burocracia y empezar a producir en serio”.

Por otra parte detalló los avances concretos en materia productiva en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido indicó que “avanzamos en el desarrollo agroindustrial, con el objetivo de alcanzar las mil hectáreas sembradas, la puesta en marcha de la planta de alimentos balanceados y la planta de procesamiento de pescado en Puerto San Julián”.

También hizo referencia al eje energético como motor del crecimiento provincial, precisando que “ordenamos FOMICRUZ S.E. y tomamos la decisión de avanzar en la explotación de nuestros recursos”.

En esa línea, mencionó iniciativas clave, precisando que “hablamos de nuevos desarrollos mineros, del plan de perforación de gas para bajar costos en la provincia a través de Distrigas S.A. y del avance del parque fotovoltaico”.

El gobernador no eludió la compleja situación económica que atraviesa la provincia indicando que el primer trimestre fue el más difícil ya que “Nación está enviando menos recursos y hoy tenemos un déficit importante en SPSE y Distrigas”.

Finalmente adelantó medidas para sostener a los gobiernos locales, precisando que ”evaluamos la posibilidad de acompañar a los municipios con asistencia financiera, considerando adelantos de coparticipación en los próximos meses”.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz