El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales.

No hay proyectos mineros en cercanías de los glaciares

En ese sentido, transmitió tranquilidad a la comunidad ante el reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia.

Al respecto, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, brindó declaraciones a LU14 Radio Provincia, donde sostuvo que la decisión judicial “sorprende”, aunque remarcó que Santa Cruz cuenta con normativa propia que resguarda el ambiente y ordena el desarrollo productivo.

Explicó que la provincia posee desde el año 2009 la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una herramienta que incluso es previa a la Ley Nacional de Glaciares y que establece claramente las áreas donde pueden desarrollarse proyectos.

“Santa Cruz ha sido pionera en este tipo de legislación, contemplando no solo glaciares y nacientes de ríos, sino también bosques nativos”, señaló.

En ese sentido subrayó que no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares, y que la planificación territorial vigente garantiza el resguardo de estos ecosistemas. “Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales, que son fundamentales para las futuras generaciones”, afirmó.

Asimismo, indicó que la reciente modificación de la Ley de Glaciares, sancionada a nivel nacional, otorga mayores facultades a las provincias, en línea con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales.

Finalmente, el ministro destacó que desde el Gobierno Provincial se trabaja con una mirada integral que equilibra producción y cuidado ambiental.

“Santa Cruz no va a perjudicar sus recursos naturales, como el agua, que es vital en una región como la nuestra. Existe una política clara de protección y desarrollo responsable”, puntualizó

Fuente (Gobierno de Santa Cruz)