Andrada fue expulsado tras golpear a un rival en un partido caliente

El arquero argentino vio la doble amarilla en tiempo de descuento y, tras la sanción, golpeó a un rival. Hubo más expulsiones en un cierre marcado por el descontrol.

El cierre del partido entre Zaragoza y Huesca, por La Liga Hypermotion (segunda división española), quedó atravesado por un episodio de violencia que tuvo como protagonista a Esteban Andrada. El arquero argentino terminó expulsado luego de agredir a un rival en los minutos finales.

El conjunto visitante llegaba comprometido a este encuentro y la derrota lo deja en una situación delicada en la lucha por mantener la categoría. En ese contexto, el desenlace expuso el clima tenso que atraviesa el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2048478280798339344&partner=&hide_thread=false Enloqueció Esteban Andrada pic.twitter.com/Jg6VuxbZ2Y — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 26, 2026

Ya en tiempo de descuento, Andrada fue amonestado a los ocho minutos adicionados. En esa misma acción, Jorge Pulido lo empujó y lo derribó. La jugada derivó en una segunda tarjeta amarilla para el ex Boca, sancionada por el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo.

Tras ver la roja después de la segunda amarilla, el arquero reaccionó de manera violenta: corrió en busca de Pulido y le aplicó un golpe con el antebrazo en el rostro. La agresión desató una pelea generalizada que derivó en nuevas expulsiones, entre ellas las de Dani Jiménez en Huesca y Dani Tasende en Zaragoza.