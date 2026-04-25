El “Lobo” visita este domingo a Gaiman FC desde las 15, mientras que el “Aurinegro” se presenta en Rawson para jugar con Deportivo Roca a las 16 por la 4ª fecha del Provincial.

Newbery y Rada Tilly juegan en el Valle en busca de ser finalistas

Jorge Newbery y Rada Tilly, los dos representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, irán este domingo en busca de meterse en la final del torneo Provincial Clasificatorio para el Regional Federal Amateur de fútbol 2026-2027.

Los dos equipos se presentarán en el Valle con la ilusión de un triunfo y así lograr el ansiado objetivo. Por la zona “A”, Newbery visitará a Gaiman FC, con el arbitraje de Angel Díaz de la Liga del Valle. Y si gana, el elenco de Edgardo Gordillo se clasificará para la final.

El “Lobo” manda en su grupo con 4 puntos, destacando que viene de empatar en Esquel sin goles con Independiente. En el partido de la primera rueda jugado en “La Madriguera”, fue victoria de Newbery por 2-1.

Por su parte, en Rawson, Rada Tilly irá en busca del mismo objetivo cuando se mida con el local Deportivo Roca por la cuarta fecha de la zona “B”. Si gana, el “Aurinegro” también se meterá en la definición.

Cabe destacar que en el partido de ida, jugado en la villa balnearia, fue triunfo de Rada Tilly también por 2-1.

El árbitro del partido, que arrancará a las 16, será Emanuel Conejero, también de la Liga del Valle.

El “Aurinegro” es líder de su grupo con 6 puntos, y viene de vencer en Cholila por 2-1 a Belgrano de esa localidad cordillerana.

Si este domingo ganan Newbery y Rada Tilly, ambos se clasificarán para la final del certamen, cuyo ganador logrará la clasificación para el Torneo Regional Federal Amateur, que está previsto que dé comienzo en septiembre.

Programa de la 4ª fecha

DOMINGO 26

Gaiman FC vs Jorge Newbery.

Arbitro: Angel Díaz (Liga del Valle).

Asistentes: Héctor Aldaur y Gonzalo Suárez (Liga del Valle).

Cancha: Gaiman FC.

Hora: 15 (sin público visitante).

Deportivo Roca vs Rada Tilly.

Arbitro: Emanuel Conejero (Liga del Valle).

Asistentes: Santiago Van Dick y Caleb Bracco (Liga del Valle).

Cancha: Deportivo Roca (Rawson).

Hora: 16 (sin público visitante).