El hecho ocurrió el viernes por la noche en Ruta 3 y Gatica. La víctima, de 21 años, fue trasladada al Hospital Regional con lesiones.

Atropelló a una joven, se fue y luego apareció un hombre diciendo que fue él

Un accidente vehicular con tintes extraños se registró el viernes por la noche en la zona sur de la ciudad, donde una joven de 21 años resultó herida tras ser atropellada.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en el cruce de Ruta 3 y calle Gatica, donde intervino personal de la Seccional Tercera de Policía tras un llamado que alertaba sobre una mujer embestida por un vehículo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba sentada sobre la cinta asfáltica y manifestaba dolores en la pierna izquierda y en la mano derecha. Debido a las lesiones, fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital Regional.

En un primer momento, ni el vehículo involucrado ni su conductor se encontraban en la escena y mientras trataban de averiguar quién había sido el responsable, se presentó un hombre de 55 años a bordo de un Toyota Cross, afirmando haber protagonizado el siniestro.

El conductor exhibió la documentación correspondiente del rodado y fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. De todos modos, se le secuestró el vehículo en forma preventiva.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, y se dio intervención a la División Policial de Investigaciones y al Ministerio Público Fiscal para avanzar con las actuaciones correspondientes.