Santiago Maratea se filmó mientras manejaba y le quitarán la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tomó la decisión luego de que el influencer subiera un video incumpliendo normas básicas de tránsito.

El influencer Santiago Maratea se encuentra en el centro de la polémica tras la decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de solicitar la inhabilitación de su licencia de conducir.

La medida surge a partir de la difusión de un video, publicado por el propio joven en sus redes sociales, donde se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular. De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el uso del móvil al volante está estrictamente prohibido.

Sin embargo, el organismo remarcó que la situación de Maratea es aún más grave, ya que en las imágenes también se percibe que circulaba sin el cinturón de seguridad, el elemento fundamental de seguridad pasiva.

Desde la ANSV advirtieron que este tipo de conductas representan un riesgo crítico, dado que reducen la capacidad de atención y elevan notablemente la probabilidad de sufrir o provocar siniestros viales.

Según estudios del Observatorio Vial, la distracción por el uso del celular es el principal factor de accidentes en Argentina y su incidencia afecta hasta al 25% de los conductores en ciertos corredores.

El video, que llegó a sus más de 3 millones de seguidores, generó una rápida reacción oficial debido al impacto que este tipo de mensajes tiene en audiencias masivas.

Ante las posibles críticas que anticipaba, Maratea respondió con ironía en el mismo posteo: “Alguno seguro me va a decir: 'Santiago, no deberías subir un video mientras manejás', y vos tampoco deberías estar siguiendo a un p... como yo”.

Para las autoridades, esta actitud temeraria difundida de forma masiva es particularmente peligrosa para conductores jóvenes o con poca experiencia.

En caso de que la medida avance en firme, Maratea deberá someterse a nuevas instancias de evaluación para acreditar nuevamente que posee los conocimientos necesarios para volver a estar al frente de un vehículo y recuperar su registro.