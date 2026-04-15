El conductor de una Ford EcoSport fue interceptado el martes por la noche en la intersección de Wilfredo Andrade y Código 892. Pese a tener la documentación en regla, el vehículo fue secuestrado por el elevado estado de ebriedad del hombre.

Manejaba con 1,83 de alcohol en sangre y quedó varado en medio de la calle

Alrededor de las 20:40 horas del martes, personal de la Comisaría Seccional Sexta debió intervenir en un incidente vial en el corazón del barrio Moure. El alerta fue dado por el Centro de Monitoreo (946), informando sobre un vehículo que se encontraba varado en la intersección de las calles Wilfredo Andrade y Código 892.

Al arribar la comitiva policial, los efectivos constataron la presencia de una camioneta Ford EcoSport y procedieron a identificar al conductor, un hombre de apellido Pérez. Según informaron fuentes policiales a Diario Crónica, el sujeto emanaba un fuerte aliento etílico, lo que motivó la inmediata solicitud de personal de Tránsito municipal.

Alcoholemia positiva y secuestro

Una vez en el lugar, los agentes de tránsito realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,83 g/l de alcohol en sangre. Si bien el conductor presentaba la documentación del rodado en orden, el nivel de intoxicación detectado impidió que continuara al volante.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado y retirado de la vía pública luego de labrar el acta de infracción correspondiente.