Despiste sobre la Ruta 3 frente al Cenotafio

El siniestro ocurrió este martes por la mañana en el sector de Eureka, a la altura del kilómetro 1830. El conductor, de 22 años, salió ileso y el vehículo fue retirado por una grúa.

Un automóvil protagonizó un despiste este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional N.° 3, frente al monumento Cenotafio, en el sector de Eureka.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Primera, que acudió al lugar cerca de las 11:30 tras un llamado telefónico que alertó sobre el incidente ocurrido a la altura del kilómetro 1830.

Según se informó, el vehículo circulaba en sentido norte-sur cuando se produjo el despiste. Al arribar al sitio, los efectivos constataron que un Volkswagen Golf ya se encontraba sobre la plancha de un servicio de grúa.

El rodado era conducido por un joven de 22 años, cuya identidad fue corroborada en el lugar por el personal policial.

De acuerdo al parte oficial, el hecho no dejó personas heridas y tampoco requirió asistencia médica. Además, la documentación del vehículo se encontraba en condiciones reglamentarias.