Contrabandeaba figuritas del Mundial desde Chile y volcó

El operativo se desarrolló en la Ruta Nacional 7, en Mendoza. La mercadería secuestrada está valuada en más de $17 millones. El hombre trató de huir y terminó volcando.

Un ciudadano peruano fue detenido en Mendoza después de intentar ingresar de contrabando álbumes y figuritas del Mundial 2026 desde Chile.

El hombre manejaba borracho, quiso esquivar un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 7 y terminó volcado tras una persecución. La carga secuestrada supera los 17 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas, en Mendoza, donde efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería detectaron un Ford Focus circulando con las luces apagadas.

De acuerdo con las fuentes del caso, los agentes le ordenaron detenerse, pero el conductor aceleró y embistió el operativo montado sobre la ruta. Eso desencadenó una persecución de varios kilómetros que terminó cuando el automovilista perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina.

El hombre quedó atrapado dentro del auto y tuvo que ser asistido por los propios gendarmes. Allí comprobaron que tenía un alto nivel de alcohol en sangre.

Después de rescatar al conductor, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron múltiples cajas cargadas con álbumes del Mundial 2026 y cientos de paquetes de figuritas.

La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó verificar el domicilio del acusado, consultar sus antecedentes y emitir una alerta migratoria. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 23 mientras avanza la investigación judicial.

Tanto el vehículo como la mercadería quedaron secuestrados y a disposición de la Aduana. El nuevo álbum oficial del Mundial 2026 salió a la venta este mes con fuertes aumentos respecto de la edición de Qatar 2022. Actualmente, el ejemplar cuesta $15.000, mientras que cada paquete con siete figuritas tiene un valor de $2.000.