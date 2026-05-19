El hecho ocurrió este martes al mediodía en cercanías de las avenidas Roca y Canadá. Con el correr de las horas se confirmó que no intervino otro vehículo en el accidente.

La mujer atropellada en el barrio Pueyrredón habría sido arrollada por su propio vehículo

Con el correr de las horas se conocieron detalles sobre el hecho ocurrido este martes al mediodía en Roca y Canadá. Según la información recabada, la mujer no fue atropellada por otro vehículo, sino que habría sido arrollada por su propio automóvil.

De acuerdo a los primeros datos, el rodado avanzó luego de que la conductora descendiera sin colocar el cambio ni accionar el freno, pasando por encima de ella.

La mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital Regional. En el lugar intervino personal policial.